Kaliforniya'da Arabasına Dokunan Otistik Çocuğa Saldırdı

Kaliforniya'da yaşanan şok edici olayda, bir Mercedes sürücüsü, 10 yaşındaki otistik Alfredo Morales'e tokat attı. Alfredo, bir kavşakta duran Mercedes-Benz'in amblemine dokunduğunda, sürücü öfkelendi ve çocuğa saldırdı. Alfredo'nun kız kardeşi, sürücüye kardeşinin otistik olduğunu ve özel ihtiyaçları olduğunu söylemesine rağmen saldırıyı engelleyemedi. Olay cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi ve Alfredo'nun ailesi adalet arıyor.

Şiddetli bir tepki

1 Temmuz'da Los Angeles'ın Pacoima semtindeki Laurel Canyon Bulvarı ile Osbourne Caddesi'nde gerçekleşen olayda, Alfredo Morales ve ablası, otobüs durağına giderken kavşakta kırmızı ışıkta duran lüks Mercedes-Benz'in amblemine dokundu. Bu masum hareket, sürücüyü öfkelendirdi. Sürücü, hemen geri dönerek otobüs durağındaki bankta oturan kardeşlere saldırdı.

Saldırının detayları

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kız kardeşi İspanyolca "Üzgünüm, o otistik, özel ihtiyaçları var" diyerek sürücü ile kardeşinin arasına geçip bir barikat oluşturmaya çalışıyor. Ancak bu çaba yeterli olmadı ve sürücü, Alfredo'nun yüzüne tokat attı. Görüntülerde, kimliği belirsiz sürücünün tokat attıktan sonra arabasından inip amblemi incelediği, hareket ettirdiği ve ardından uzaklaştığı görülüyor.

Ailenin adalet arayışı

Alfredo'nun anne ve babası, olay nedeniyle çok öfkeli olduklarını belirterek, oğullarının otizmli olması nedeniyle çevresini dokunarak keşfetme ihtiyacı duyduğunu söyledi. Alfredo'nun babası Miguel Morales, oğlunun adaletini arıyor ve cevaplar bekliyor. Aile, saldırganın bulunup cezalandırılmasını istiyor.