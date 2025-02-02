Türk sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan, 97 yaşında hayata veda etti. Çalışkan, özellikle geleneksel Türk hat sanatındaki ustalığı ile tanınıyor ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün de sahibi bir sanatçıydı.

Sanat dünyasında derin izler bıraktı

Etem Çalışkan'ın vefatı, sanat camiasını derinden sarstı. 1930'larda başladığı sanatsal yolculuk, Çalışkan’ın kaligrafi alanındaki eşsiz yeteneği ile Türkiye'nin en saygın sanat ödüllerine layık görülmesine olanak sağladı. Çalışkan'ın eserleri, hem geleneksel hem de modern izler taşıyan özgün bir anlatıma sahipti.

TGC'den yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkarlarından, Atatürk'ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerini yazan ekipte yer alan hattat Etem Çalışkan'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz."

Son yolculuğuna uğurlanacak

Etem Çalışkan’ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Levent Afet Yolal Camisi'nde yapılacak törenle uğurlanacak. Ardından, usta sanatçının naaşı, Mersin’in Tarsus ilçesinde toprağa verilecek.

Fahrettin Altun’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çalışkan’ın vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında, sanatçının Türk kültürüne yaptığı katkıları vurguladı ve Çalışkan’ın her zaman hatırlanacağına dikkat çekti.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kaligrafi sanatçısı ve ressam, 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Etem Çalışkan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Sayın Çalışkan'ın ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.