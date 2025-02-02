Türk kaligrafisinin en önemli isimlerinden biri olan Etem Çalışkan, 1928 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinin Göçük köyünde dünyaya geldi. Sanat dünyasında kaligrafi ve ressamlıkla tanınan Çalışkan, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel mirasına önemli eserler kazandıran bir sanatçıdır.

Sanat yolculuğunun başlangıcı

Etem Çalışkan, Mersin Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Bölümü'nde eğitim aldı. Sanat hayatına, hattat Emin Barın'ın yanında başlayan Çalışkan, grafik tasarımcı Namık Bayık ve ressam Sabri Berker gibi ustalardan da dersler aldı. Öğrencilik yıllarında Anıtkabir kitabelerinin yazılmasında Emin Barın'a asistanlık yaptı ve bu deneyimi hayatı boyunca bir onur olarak nitelendirdi.

Atatürk imzasının stilize edilmesiyle tanındı

Çalışkan, en çok Atatürk'ün imzasını stilize etmesiyle tanındı. 1969 yılında Milliyet gazetesinin 10 Kasım sayısında yaptığı Atatürk portresi ve bu portreye eklediği Atatürk’ün imzasının son formu, sanatçının kariyerindeki önemli anlardan biriydi. Aynı yıl, PTT Genel Müdürlüğü için hazırladığı Türk Devletleri pulları da dikkat çekti.

Gazetecilik ve sanat hayatına katkıları

Etem Çalışkan, 1954 yılında gazetecilikle tanıştı. Yeni Sabah Gazetesi'nde ressam ve kaligraf olarak başladığı kariyerine, Ankara’daki Zafer ve Öncü gazeteleri ile İstanbul’daki Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde devam etti. 1982 yılında emekli olduktan sonra da gazeteciliğe olan katkılarına devam etti ve Milliyet gazetesi için "Türk Büyükleri"ni, Sabah gazetesine ise "Yunus Emre Divanı"nı hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü kazandı

Etem Çalışkan, sanata yaptığı katkılarla sayısız ödül kazandı. 2005 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görülen sanatçı, 2021 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi oldu.

Etem Çalışkan'ın Unutulmaz Eserleri

Etem Çalışkan, Türk kültürünün önemli eserlerini de el yazmasıyla kaleme aldı. 1990 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan "Yunus Emre Albümü" ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinin el yazması, sanatçının kültür dünyasına kazandırdığı önemli eserlerdendir.