Kalın Bağırsak Kanseri Gençleri Tehdit Ediyor!

Kalın bağırsak kanserlerinde yaş sınırı giderek düşüyor. Eskiden yaşlı hastalığı olarak bilinen bu kanser türü, artık genç yaşta da yaygınlaşıyor. Uzmanlar, erken teşhis ve etkili tarama programlarının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Erken başlangıçlı kolorektal kanser artıyor

Dünya genelinde genç yaşta başlayan ve “erken başlangıçlı kolorektal kanser” olarak adlandırılan kalın bağırsak kanseri vakalarında ciddi bir artış gözleniyor. Uzmanlara göre, 30 yıl önce 55 yaşın altındaki vakalar toplamın %10’u iken, bugün bu oran %20’ye yükseldi.

Kalın bağırsak kanseri ölümlerinin 2030 yılına kadar kansere bağlı ölümler arasında ilk sıraya yerleşeceği tahmin ediliyor. Bu artışın nedenleri arasında çevresel faktörler, genetik yatkınlık, sağlıksız beslenme, hava kirliliği ve kimyasal maruziyet gibi unsurlar gösteriliyor. Ancak kesin sebepler henüz tam olarak açıklığa kavuşmuş değil.

Erken tanıda iyileşme şansı yüksek

Prof. Dr. Cem Terzi, Türkiye’de dışkıda gizli kan testi ve kolonoskopiyi içeren tarama programlarının yetersiz olduğunu belirterek şunları söyledi: “Tarama programları genç nüfusu kapsamıyor ve bu durum erken teşhis oranını düşürüyor. Kolonoskopi, kolorektal kanserin önlenmesi ve erken teşhisinde çok etkili bir yöntem. Ancak bu fırsattan yeterince yararlanamıyoruz. Erken tanı alan hastaların %90’ı tamamen iyileşme şansı yakalıyor.” ABD’de tarama yaşının 50’den 45’e indirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Terzi, risk faktörleri bulunan kişilerin daha erken yaşta taramalara başlaması gerektiğini vurguladı.

Kanserle savaşta devlet desteğinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Terzi, kapsamlı bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’de bu alandaki çalışmaların yetersiz olduğunu söyleyen Terzi, “Kanserle mücadelede daha etkili adımlar atmalıyız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.