MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede Türkiye'nin, Suriye'nin iç ve dış tehditlerle mücadelede her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu bir kez daha vurgulandı.

İkili ve bölgesel güvenlik meseleleri görüşüldü

İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik meselelerini de ele aldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmenin ana gündem maddelerinden biri Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarıydı. Her iki taraf da Suriye’nin toplumsal barışının önemini vurguladı.

Türkiye’nin desteği vurgulandı

Görüşmede, Türkiye’nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha ifade edildi. Özellikle Suriye’nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadelede, Türkiye'nin Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Terörle mücadele ve sınır güvenliği

Görüşmede, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye de değinildi. İki lider, Suriye’de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır güvenliğinin sağlanması ve gümrük kapılarındaki sorunların giderilmesi gibi konularda ortak bir yaklaşım sergiledi. Ayrıca, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşleri konuları da gündeme alındı.

Suriye’nin karşılaştığı iç ve dış tehditlere karşı birlikte hareket etme kararlılığını yineleyen Kalın ve Şara, ulusal güvenlik ve bölgesel işbirliğini güçlendirme adına çeşitli stratejiler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.