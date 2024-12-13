İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde dün gerçekleştirilen "KALKAN-35" operasyonlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Operasyonlarda, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Ayrıca, 981 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı ve ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

366 bin kişi kimlik kontrolünden geçirildi

Bakan Yerlikaya, operasyonun geniş çaplı olduğunu belirterek, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, 26 bin 438 personel ve 8 bin 412 ekip ile 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolü yapıldığını duyurdu. Yapılan denetimlerin, metruk yerler, eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durakları ve istasyonlarını kapsadığını vurguladı.

Türkiye'nin göç politikası

Bakan Ali Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetimi konusunda dünya genelinde örnek bir model sunduğunu ifade etti. Türkiye'nin, insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı bir yaklaşım benimseyerek, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm alanlarda etkin bir model ortaya koyduğunu belirtti. Yerlikaya, "Göç konusunu tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" diyerek, Türkiye'nin göç politikalarındaki başarısını vurguladı.

İçişleri Bakanı, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonu başarıyla gerçekleştiren güvenlik personelini tebrik etti.