İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının son gününde gerçekleştirilen “Kalkan-37” operasyonları kapsamında 42 göçmen kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında 14 yabancı uyruklu şahsın bulunduğunu belirten Yerlikaya, ayrıca kimlik kontrollerinde 764 düzensiz göçmenin tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada operasyonların ülke genelinde geniş çaplı gerçekleştirildiğini ve göçmen kaçakçılığına karşı kararlı mücadelenin devam edeceğini vurguladı. 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını belirten Yerlikaya, güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğinin artırıldığını söyledi.

Mobil göç noktalarıyla hızlı müdahale

Yerlikaya, açıklamasında mobil göç noktalarının önemine değinerek, şu bilgileri paylaştı:

“81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktalarında, GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayarlar, parmak izi cihazları, göç uzmanlarımız ve tercümanlar bulunuyor. Kimliği veya pasaportu olmayan yabancıların durumları hızlıca kontrol ediliyor.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 2024 yılının son gününde düzenlenen “Kalkan-37” operasyonları ile 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere 42 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında denetimler yapıldı. 2024 yılının son gönünde yapılan ve 380 bin 807 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 26 bin 475 personel, 8 bin 352 ekip ile 5 bin 566 noktada; 4 bin 482 metruk bina, 7 bin 804 umuma açık yer, 539 terminal ve 2 bin 238 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 63 yer kontrol edildi. Kontroller sonucu 764 düzensiz göçmen tespit edilirken, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

2024 yılının son gününde ülke genelinde düzenlediğimiz “KALKAN-37” operasyonlarında; 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam

⛔️ 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Ayrıca;

⛔️ 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapıldı ve denetimlerde 764 düzensiz göçmen tespit edilerek… pic.twitter.com/U7LsGhWSSU İstanbul Çekmeköy'de Kilise Derneği'ne silahlı saldırı January 2, 2025