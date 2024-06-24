Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'den geçecek olan Kalkınma Yolu Projesi'nin Asya'ya ihracatı artıracağını ve Türkiye'nin bölgedeki ticaret etkinliğini güçlendireceğini açıkladı. Proje, Irak üzerinden Hint Okyanusu ve Körfez ülkelerine erişimi kolaylaştıracak.

Irak ile iş birliği ve yatırımcı ülkelerle görüşmeler sürüyor

Bakan Bolat, projenin hayata geçirilmesi için Irak hükümetiyle yakın iş birliği içinde olduklarını ve projenin finansmanı için BAE, Katar ve Suudi Arabistan gibi yatırımcı ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Projenin, Türkiye'nin Irak'a ihracatını artırmasının yanı sıra Güneydoğu Asya ülkelerine de yeni pazarlar açabileceği vurgulandı.

Kalkınma yolu, Türkiye'nin lojistik gücünü artıracak

1.200 kilometrelik kara ve demir yollarıyla Avrasya'daki diğer ulaşım projelerine tamamlayıcı bir koridor oluşturacak olan Kalkınma Yolu, Türkiye'nin lojistik gücünü daha da artıracak. Proje kapsamında açılacak Ovaköy-Fişhabur Hudut Kapısı, Irak'a daha hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlayarak gümrük işlemlerini hızlandıracak.