Van'da kalp hastalığı yaşayan 6 yaşındaki çocuğa, çevredeki hastanelerin müdahale edememesi nedeniyle sağlık ekipleri tarafından ambulans uçak ile İzmir’e sevk işlemi yapıldı. Çocuğun yaşama şansı için bu sevkin bir an önce gerçekleştirilmesi kritik önem taşıdı. Sağlık Bakanlığı tarafından yönlendirilen ambulans uçak, hastayı İzmir’e güvenli bir şekilde taşıdı.

İzmir’deki hastaneye kaldırıldı

İzmir’de özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, tedaviye alındı. Aile, büyük bir tedirginlik içinde doktorlardan çocuklarının sağlık durumu hakkında bilgi almayı bekliyor.