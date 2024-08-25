Milli Savunma Bakanlığı, kalp krizi geçirdiği düşünülen bir vatandaşın, Gökçeada’dan Çanakkale Devlet Hastanesine askeri helikopterle nakledildiğini açıkladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter, sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen tıbbi tahliye operasyonu için kullanıldı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Kalp krizi şüphesi olan bir vatandaşımızın Gökçeada’dan Çanakkale Devlet Hastanesine tıbbi tahliyesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopter ile sağlandı. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hastanın helikopterle nakil sürecine dair fotoğraflara da yer verildi.