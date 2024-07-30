AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, kalp krizi geçirdikten sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Avcı'nın sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. İyileşme sürecinin devam ettiğini belirten doktorlar, Avcı'nın sağlık durumunun izlenmeye devam edeceğini vurguladı.

Avcı'nın yoğun bakımda kalmaya devam edeceği belirtilirken, sağlık ekipleri tarafından sürekli olarak izleniyor. Hastaneden yapılan açıklamalarda, Avcı'nın kalp krizinin etkilerinin kontrol altına alındığı ve iyileşme sürecinin başladığı ifade ediliyor.

Muammer Avcı kimdir?

Muammer Avcı, 27 Nisan 1969 tarihinde Zonguldak'ta doğdu. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından Zonguldak milletvekili olarak seçildi. Avcı, siyasi kariyerinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve Zonguldak'ın temsilcisi olarak önemli çalışmalar yapmıştır.