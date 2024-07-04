Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Er Ramazan Keskinkaya, senelik iznini geçirmek üzere geldiği Şuhut'ta beklenmedik bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bugün, ailesi ve silah arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen cenaze töreniyle Keskinkaya, Türk bayrağına sarılı tabutuyla sonsuzluğa uğurlandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşayan Ramazan Keskinkaya, senelik iznini geçirmek üzere baba ocağına geldiği sırada ani bir sağlık sorunu yaşadı. Ailesine ait evde fenalaşan Keskinkaya, acilen Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keskinkaya'nın ani vefat haberi, ailesi ve yakın çevresini derin bir üzüntüye boğdu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen askeri tören, Şuhut ilçesindeki Merkez Camii'nde gerçekleştirildi. Törene, Keskinkaya'nın silah arkadaşları, ailesi ve yakınları ile birlikte birçok vatandaş katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınan Keskinkaya, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ramazan Keskinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaparken tanınan ve sevilen bir askerdi. Meslektaşları tarafından disiplinli çalışması ve neşeli kişiliği ile biliniyordu. Marmaris'te geçirdiği görev süresi boyunca, hem iş arkadaşları hem de komutanları tarafından takdir edilen bir performans sergilemişti.

Keskinkaya'nın ani vefatı, ailesi ve yakın çevresi tarafından büyük bir şokla karşılandı. Babası, annesi, kardeşleri ve diğer yakınları, Keskinkaya'nın acı haberini alır almaz Şuhut'a gelerek cenaze törenine katıldı. Keskinkaya'nın arkadaşları ise onun anılarını ve güzel anılarını paylaşarak onu anma fırsatı buldular.