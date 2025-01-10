Kalp hastalıkları, günümüzde en yaygın sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kalp sağlığını desteklemek adına çeşitli önlemler alınması gerekiyor. Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Var, kalp sağlığını güçlendiren omega-3 yağ asitlerinin en iyi kaynağının balık olduğunu belirtiyor. Haftada iki kez balık tüketmenin bu yağ asitlerinin sağladığı faydalardan tam anlamıyla yararlanabilmek için önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor.

Omega-3 için balık tüketmenin avantajları

Omega-3 yağ asitlerinin kalp sağlığını koruma ve geliştirme açısından kritik bir rolü bulunuyor. Balık, bu yağ asitlerinin en zengin kaynaklarından biri olarak biliniyor. Prof. Dr. Ahmet Var, balık tüketmek istemeyenler için de bitkisel kaynaklardan ve takviyelerden omega-3 almanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Balıkların Omega-3 içeriği farklılık gösteriyor

Somon, uskumru, ton balığı ve sardalya gibi soğuk su balıkları, yüksek miktarda omega-3 içeriyor. Öte yandan, levrek ve çipura gibi balıklar daha düşük omega-3 kaynakları olarak öne çıkıyor. Ayrıca balık alerjisi olanlar veya vejetaryenler için, omega-3’ün bitkisel kaynaklardan sağlanabileceğini aktaran Prof. Dr. Var, kuruyemişler ve bazı bitkisel yağların önemli alternatifler sunduğuna dikkat çekiyor.

Omega-3 yağ asitlerinin faydaları

Prof. Dr. Var, omega-3 yağ asitlerinin yalnızca kalp sağlığını iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda Alzheimer hastalığı, kanserden korunma, bebek sağlığı ve nörolojik gelişim gibi birçok alanda da önemli faydalar sağladığını vurguluyor. Trigliserit seviyelerini düşürmesi ve kalp hastalıkları riskini azaltması da bu yağ asitlerinin sağlığa olan katkılarından yalnızca birkaçıdır.

Amerikan Kalp Derneği'nden haftada iki porsiyon balık önerisi

Amerikan Kalp Derneği, kalp hastalıkları riskini azaltmak adına haftada iki porsiyon balık yemeyi öneriyor. Bu öneri, konjestif kalp yetmezliği, koroner kalp hastalığı ve inme gibi kalp hastalıklarının önlenmesi için oldukça önemli. Balık tüketmek mümkün olmasa bile, balık yağı takviyeleri almak, omega-3 yağ asitlerinin faydalarından yararlanmanın başka bir yolu olarak öne çıkıyor.

Hamileler ve çocuklar için Omega-3’ün önemi

Prof. Dr. Ahmet Var, hamilelerin ve emziren annelerin yeterli miktarda omega-3 almalarının bebek sağlığı için kritik olduğuna vurgu yapıyor. Ayrıca, büyüme çağındaki çocukların gelişimi açısından da haftada bir ila iki porsiyon balık tüketmelerinin son derece faydalı olduğunu ifade ediyor.