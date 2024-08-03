Demokratik Parti Ulusal Komite Başkanı Jaime Harrison, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan adayı olmak için delegelerden yeterli oyu aldığını duyurdu. Oylamalar pazartesi gününe kadar devam edecek olsa da, Harris'in kampanyası, delegelerin çoğunluğunun adaylarını desteklediğini belirtti.

Biden'a çekingen olanlar Harris'i destekliyor

Harris'in adaylığının duyurusu, kampanyasının 286 milyon Euro bağış topladığını açıklamasının hemen ardından geldi. Bu miktar, bir dönem Joe Biden'ın seçim kampanyasını desteklemekte tereddüt eden bağışçıların, Başkan Yardımcısı Harris'i desteklemekte ne kadar cömert olduğunu gösteriyor. Harris, Demokratik Parti'nin Ulusal Komitesi'nden ve bağlı kuruluşlardan aldığı destekle, geçtiğimiz Temmuz ayında 127 milyon Euro bağış topladığını açıklayan rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

İlk siyahı kadın başkan adayı

Kamala Harris, Amerika Birleşik Devletleri'nin ana akım partilerinden birinde ilk siyahi kadın başkan adayı olmaya hazırlanıyor. Destekçileriyle yaptığı görüşmelerde, "Demokratların muhtemel adayı olmaktan onur duyduğunu" belirten Harris, "Kolay olmayacak ama bunu başaracağız. Müstakbel başkanınız olarak bu mücadeleye hazır olduğumuzu biliyorum" diye ekledi.

Kurultay Harris'in yanında

Ulusal Komite Başkanı Harrison, bu ay sonunda Chicago'da yapılacak kurultayda, "delegelerin Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in etrafında toplanacağı ve partinin gücünü gösterecekleri" taahhüdünde bulundu.

Demokratik Ulusal Komite yetkilileri, sonucu önceden belli olan bir seçimde oy sayım sürecine yönelik herhangi bir rakam veya eyalet bazında dökümlere yönelik ayrıntı vermedi. Harris'e başkan adaylığı yolunda başka hiçbir isim meydan okumadı ve Biden'ın tavsiyesinden sonra partideki ileri gelenlerin desteğini hızla aldı.

Demokratların parti kongresinde geleneksel aday belirleme yöntemi olan eyalet bazında yoklama yapmaları bekleniyor. Ancak online ortamda yapılabilen oylama nedeniyle bu sürecin tamamen törensel nitelikte olması düşünülüyor.