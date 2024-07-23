ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın isim olan Kamala Harris, rekor düzeyde bağış toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilip yerine Kamala Harris'i önerdiği duyurulduktan sonra, Harris'in ekibi 24 saat içinde 81 milyon dolar bağış topladı. Bu, Amerikan siyasi tarihindeki en yüksek bağış miktarı olarak kayıtlara geçti.

ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, New York'taki sus payı davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.