ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, seçim kampanyasında büyük bir finansal destek elde etti. Harris'in 21 Temmuz'da adaylığını açıklamasından bu yana, kampanyası 540 milyon dolar bağış topladı. Bu rakam, Harris'in başkanlık adaylığına yönelik güçlü bir destek olduğunu gösteriyor.

Kampanya yöneticisi Jen O'Malley Dillon, toplanan bu meblağa Demokrat Parti'nin kongresinde toplanan 82 milyon doların da dahil olduğunu belirtti ve bu miktarın, şimdiye kadar bir başkanlık kampanyası için belirli bir zaman diliminde toplanan en yüksek rakam olduğunu vurguladı. Dillon, Harris'in adaylığına gösterilen bu coşkunun, kampanyaya yapılan güçlü mali destekle doğrulandığını ifade etti.