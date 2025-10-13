Orta Afrika ülkesi Kamerun’da halk, 92 yaşındaki Devlet Başkanı Paul Biya’nın sekizinci dönem için yarıştığı başkanlık seçimlerinde oy kullandı. Seçmenler ekonomik sıkıntılar ve yoksulluktan şikayetçi olurken, uzmanlar Biya’nın yeniden kazanmasını bekliyor.

Seçim süreci ve adaylar

Yaklaşık 30 milyon nüfuslu Kamerun’da 8 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor. Tek turlu seçimde 11 aday yarışırken, Biya’nın yeniden iktidara gelmesi bekleniyor.

Rakipler arasında Haziran ayında muhalefete katılan eski hükümet sözcüsü 79 yaşındaki Issa Tchiroma Bakary öne çıkıyor. Bakary, kampanyasını Biya’nın 43 yıllık iktidarına son verme vaadi üzerine kurdu.

Muhalefet bölünmüş, uzmanlar Biya’nın kazanacağını düşünüyor

Siyaset bilimci Stephane Akoa, AFP’ye yaptığı açıklamada, kampanyanın önceki yıllara göre “daha canlı” geçtiğini ancak mevcut sistemin Biya lehine geniş imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Oxford Economics baş siyasal iktisatçısı Francois Conradie ise, Biya’nın devlet kurumları üzerindeki hâkimiyeti ve bölünmüş muhalefet nedeniyle sekizinci dönemi kazanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Ekonomik sıkıntılar ve seçmen tepkisi

Al Jazeera’ya konuşan bazı seçmenler, değişim istediklerini belirtirken çoğu ülkenin ekonomik ve toplumsal sorunlarından endişe duyuyor.

Kamerun’da artan işsizlik, düşen emtia fiyatları ve yaygın yoksulluk halkı zorluyor. Dünya Bankası verilerine göre, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Petrol ve kakao üretiminde öne çıkan Kamerun, ekonomik çeşitliliğine rağmen halkın memnuniyetsizliğiyle karşı karşıya.

Biya’nın sağlık durumu ve kampanya profili

Son 20 yıldaki seçimlerde yüzde 70’in üzerinde oy alan Biya, bu yıl düşük profilli bir kampanya yürüttü. AFP’ye göre Biya, mayıs ayından bu yana ilk kez geçen salı günü Uzak Kuzey bölgesinin başkenti Maroua’daki mitingde halkla buluştu.

Associated Press haberine göre, Biya’nın sağlık durumu ülkede tartışma konusu. Devlet işlerinin büyük bölümünü üst düzey yetkililer ve aile üyelerine bıraktığı belirtiliyor.

Seçmen talepleri

Reuters’a konuşan seçmenler, işsizlikten ve kötüleşen yaşam koşullarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Yaounde ve Douala’dan seçmenler, değişim görmek istediklerini ifade etti.

Ayrıca 2016’dan bu yana İngilizce konuşulan Kuzeybatı ve Güneybatı bölgelerindeki ayrılıkçı gruplar ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor.

Sonuçların açıklanması

Kamerun Anayasa Konseyi’nin seçim sonuçlarını 26 Ekim’e kadar açıklaması bekleniyor.