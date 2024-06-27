Keşanspor’un 30 Haziran Pazar günü yapılacak kongresi öncesi Kamil Filiz önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Kulübü eski başkanı Kamil Filiz yaklaşan kongre öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Kamil Filiz , 1998-1998 futbol sezonunda 3. Lig’den düşen ve oynadığı 3. Lig’de önemli işler yapan KeşanSpor’un 30 Haziran’da yapılacak kongresinde başkan adayı olmamasının üzücü olduğunu söyledi.

4 yıl önce Nehir Gergin başkanlığında 2. Amatör Lig’den başlayan serüvenin 4. yılda BAL ile sonuçlandığını belirten Kamil Filiz, "Keşanspor 2023/2024 futbol sezonunda ligi 9.sırada tamamlamıştır. Yönetim Kurulu’nun ligin iki hafta kala istifa etmesi ile Keşanspor sahipsiz kalmıştır. 30 Haziran’da da yapılacak kongrede hala bir başkan adayının çıkmaması ve kamuoyuna açıklama yapılmaması da Keşanspor’un gelecek sezon içerisinde bir belirsizliğe gideceğini göstermektedir." dedi.

Keşanlıların kulübü sahipsiz bırakmayacağını düşündüğünü ifade eden Filiz, "Bizler de eski başkan ve yöneticiler olarak elimizden gelen desteği ve katkıyı vermeye çalışacağız. Buradan ben bir teklfite bulunmak istiyorum. Keşanspor’un eski başkanları ve yöneticilerini bu belirsizliği gidermek için kongreye kadar bir toplantı yapmaya davet ediyorum. Bu daveti de şu andaki hala kulüp başkanı olan Nehir Gergin kardeşimiz yapmalı ve bu belirsizliğe bir son verilmeli ve Keşanspor’a yakışan bir yönetim çıkarılmalıdır.” şeklinde konuştu.