İSTANBUL (AA) - Kamil Koç, milyonlarca müzikseveri buluşturan Milyonfest ile O'fest'in ulaşım sponsorluğunu üstlendi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre,Kamil Koç, müzik organizasyonlarından Milyonfest ve O'fest'in ulaşım sponsoru oldu. Uzun soluklu festival maratonu Milyonfest ile O'fest, bu yıl 15 farklı bölgede on binlerce genci ağırlayacak.

5 Nisan'da Çanakkale'yle başlayan ve 3 Ekim'de Afyonkarahisar ile son bulacak festival maratonunda Kamil Koç, tüm müzikseverler için ulaşım bileti fiyatlarında yüzde 20'lik indirim uygulayacak.

İndirimden faydalanmak isteyen yolcuların, Kamil Koç'un bilet satış merkezlerinden ya da çağrı merkezlerinden bilet alırken, gitmek istedikleri ildeki festivalin ismini söylemesi yeterli olacak.

- Kamil Koç "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesinin de ulaşım destekçisi oldu

Müzikseverlerin yanı sıra topluma dokunan sosyal projelerin de yanında olmayı sürdüren Kamil Koç, Hacettepe Ekonomi Topluluğu'nun (HEK) bu yılki "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesinin de ulaşım destekçisi oldu.

Projeyle, her yıl Türkiye'nin farklı bir şehrindeki bir okula kütüphane kuran gönüllü HEK üyeleri, bu yıl deprem bölgesi Kahramanmaraş'taki Çınarlı İlkokulu'nu seçti. Okulda önce kütüphane kuran, daha sonra da içerisini kitaplarla donatan HEK üyeleri, Kamil Koç'un sağladığı ulaşım desteğiyle Kahramanmaraş'a giderek, kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.