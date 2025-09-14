CHP Bornova 31. Olağan Kongresi’nde konuşan eski Genel Sekreter ve eski İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, partililere birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Sındır, “Bir korku var ki, iktidar elinden gidebilir korkusu zulmü beraberinde getiriyor. Bu nedenle bizler korkusuzca birlik ve dayanışma içerisinde bu zulme karşı omuz omuz mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Zor günlerden geçiliyor

Sındır, kongrede yaptığı konuşmada CHP üzerindeki baskılara değinerek, “Ülkemiz cumhuriyet tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Ankara’da mitingler, tutuklamalar, hapishane ziyaretleri… Bütün hedefler CHP’nin üzerinde” dedi.

Korku ve zulüm ilişkisi

Sındır, belediyeler ve partililer üzerindeki baskılara da dikkat çekerek, “Korku aslında zulmün sonucudur. Korku içinde olanlar zulüm yapar. İktidarın elinden gitme korkusu zulmü beraberinde getiriyor. Biz ise korkusuzca birlik ve dayanışma içerisinde hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurultay davası ve CHP’nin geleceği

Yarın görülecek kurultay davasına da değinen Sındır, “Ne olursa olsun CHP ilelebet yaşayacak ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyerek partililere güven verdi.