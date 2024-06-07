İşte çeşitli markaların en uygun sıfır otomobil kampanyaları:

Škoda

Skoda Ae

Škoda Fabia:

  • Fiyat: 1.200.900 TL
  • Kampanya: 250.000 TL için 12 ay %0 faiz

Yeni Škoda Scala:

  • Fiyat: 1.248.900 TL
  • Kampanya: 250.000 TL için 12 ay %0 faiz

Yeni Škoda Kamiq:

  • Fiyat: 1.328.900 TL
  • Kampanya: 200.000 TL için 12 ay %0 faiz

Škoda Octavia:

  • Fiyat: 1.544.900 TL
  • Kampanya: 200.000 TL için 12 ay %0 faiz

Škoda Kodiaq:

  • Fiyat: 2.370.800 TL
  • Kampanya: Tüzel müşterilere özel 500.000 TL için 12 ay %1,99 faiz

Nissan

Nissan Sıfır Fiyat

Nissan Qashqai Hafif-Hibrit (Designpack):

  • Kampanya: 150.000 TL nakit alım indirimi veya ticari müşterilere özel 1.000.000 TL 36 ay, ayda 55.000 TL taksitli ticari kredi

Nissan Qashqai Hafif Hibrit (Skypack):

  • Kampanya: 150.000 TL nakit alım indirimi veya bireysel müşterilere özel 300.000 TL 12 ay %2,59 faizli kredi

Nissan Qashqai Hafif Hibrit (Platinum Premium):

  • Kampanya: 200.000 TL nakit alım indirimi veya ticari müşterilere özel 1.000.000 TL 36 ay, ayda 55.000 TL taksitli ticari kredi

Honda

Honda Sıfır Fiyat

Honda City:

  • Kampanya: 225.000 TL indirim veya 250.000 TL, 12 ay, %0 faiz

Honda HR-V e Advance ve Style:

  • Kampanya: 140.000 TL indirim veya 205.000 TL, 12 ay, %0 faiz

Honda Civic Executive+:

  • Kampanya: 120.000 TL indirim veya 185.000 TL, 12 ay, %0 faiz

Mercedes-Benz

Mercedes Sıfır Fiyat

Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC, Mercedes-Benz C-Serisi Sedan ve Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC:

  • Kampanya: Nihai fatura bedeline göre %50'ye varan kredi ve 36 aya kadar vade

Citroën

Citroen Sıfır Fiyat

Citroën Ami:

  • Kampanya: 150.000 TL 15 ay %0 faiz

Citroën C3 ve C3 Aircross:

  • Kampanya: 120.000 TL 12 ay %0 faiz veya 200.000 TL 12 ay %1,99 faiz

Citroën C4 ve Elektrikli Ë-C4:

  • Kampanya: 120.000 TL 12 ay %0 faiz veya 200.000 TL 12 ay %1,99 faiz

Volkswagen

Volkswagen Sıfır Fiyat

Tofaş fabrikasında 55 saniyede bir otomobil! Tofaş fabrikasında 55 saniyede bir otomobil!

Volkswagen Modelleri:

  • Kampanya: %5,59’dan başlayan faiz oranı ve 60 ay vadeye kadar kredi imkânı

Toyota

Toyota Corolla

Toyota Corolla Cross Hybrid:

  • Kampanya: 210.000 TL indirim ve 200.000 TL'ye 12 ay %1,99 faiz

Kia

Kia Sıfır Fiyat

Kia Modelleri:

  • Kampanya: 150.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz fırsatına ek 40.000 TL indirim, 250.000 TL krediye 12 ay %0 faiz fırsatı

Fiat

Fiat Güncel Fiyat

Fiat 500e:

  • Kampanya: 100.000 TL nakit indirimi veya 200.000 TL’ye 12 ay %2,39 faiz

Fiat Egea:

  • Kampanya: 250.000 TL 12 ay %0 faiz

Ford

Ford Mustang Mach E

Ford Ticari Araçlar:

  • Kampanya: %2'den %8'e varan peşin alım indirimi, bireysel müşterilere 300.000 TL, 12 ay, %0 faiz

Ford Mustang Mach-E:

  • Kampanya: 1.000.000 TL / 12 ay / %1,99 faiz
Kaynak: Haber Merkezi