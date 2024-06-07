İşte çeşitli markaların en uygun sıfır otomobil kampanyaları:
Škoda
Škoda Fabia:
- Fiyat: 1.200.900 TL
- Kampanya: 250.000 TL için 12 ay %0 faiz
Yeni Škoda Scala:
- Fiyat: 1.248.900 TL
- Kampanya: 250.000 TL için 12 ay %0 faiz
Yeni Škoda Kamiq:
- Fiyat: 1.328.900 TL
- Kampanya: 200.000 TL için 12 ay %0 faiz
Škoda Octavia:
- Fiyat: 1.544.900 TL
- Kampanya: 200.000 TL için 12 ay %0 faiz
Škoda Kodiaq:
- Fiyat: 2.370.800 TL
- Kampanya: Tüzel müşterilere özel 500.000 TL için 12 ay %1,99 faiz
Nissan
Nissan Qashqai Hafif-Hibrit (Designpack):
- Kampanya: 150.000 TL nakit alım indirimi veya ticari müşterilere özel 1.000.000 TL 36 ay, ayda 55.000 TL taksitli ticari kredi
Nissan Qashqai Hafif Hibrit (Skypack):
- Kampanya: 150.000 TL nakit alım indirimi veya bireysel müşterilere özel 300.000 TL 12 ay %2,59 faizli kredi
Nissan Qashqai Hafif Hibrit (Platinum Premium):
- Kampanya: 200.000 TL nakit alım indirimi veya ticari müşterilere özel 1.000.000 TL 36 ay, ayda 55.000 TL taksitli ticari kredi
Honda
Honda City:
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Kampanya: 225.000 TL indirim veya 250.000 TL, 12 ay, %0 faiz
Honda HR-V e Advance ve Style:
- Kampanya: 140.000 TL indirim veya 205.000 TL, 12 ay, %0 faiz
Honda Civic Executive+:
- Kampanya: 120.000 TL indirim veya 185.000 TL, 12 ay, %0 faiz
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC, Mercedes-Benz C-Serisi Sedan ve Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC:
- Kampanya: Nihai fatura bedeline göre %50'ye varan kredi ve 36 aya kadar vade
Citroën
Citroën Ami:
- Kampanya: 150.000 TL 15 ay %0 faiz
Citroën C3 ve C3 Aircross:
- Kampanya: 120.000 TL 12 ay %0 faiz veya 200.000 TL 12 ay %1,99 faiz
Citroën C4 ve Elektrikli Ë-C4:
- Kampanya: 120.000 TL 12 ay %0 faiz veya 200.000 TL 12 ay %1,99 faiz
Volkswagen
Volkswagen Modelleri:
- Kampanya: %5,59’dan başlayan faiz oranı ve 60 ay vadeye kadar kredi imkânı
Toyota
Toyota Corolla Cross Hybrid:
- Kampanya: 210.000 TL indirim ve 200.000 TL'ye 12 ay %1,99 faiz
Kia
Kia Modelleri:
- Kampanya: 150.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz fırsatına ek 40.000 TL indirim, 250.000 TL krediye 12 ay %0 faiz fırsatı
Fiat
Fiat 500e:
- Kampanya: 100.000 TL nakit indirimi veya 200.000 TL’ye 12 ay %2,39 faiz
Fiat Egea:
- Kampanya: 250.000 TL 12 ay %0 faiz
Ford
Ford Ticari Araçlar:
- Kampanya: %2'den %8'e varan peşin alım indirimi, bireysel müşterilere 300.000 TL, 12 ay, %0 faiz
Ford Mustang Mach-E:
- Kampanya: 1.000.000 TL / 12 ay / %1,99 faiz
Kaynak: Haber Merkezi