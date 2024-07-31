Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen bu kamplarda gençlere, spor aktivitelerinden kültürel gezilere kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sunulacak. Katılımcılar, Afyonkarahisar Gençlik Merkezi önünde düzenlenen törenle yola çıktı. Uşak ve Kütahya’dan gelen öğrenciler de burada toplanarak bu heyecan verici yolculuğa katıldı.

Uğurlama töreni yapıldı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gençlere uğurlama töreninde hitap ederek, kampların kişisel gelişim ve sosyal beceriler açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. “Gençlerimiz bu kamplarda yeni arkadaşlıklar kuracak, farklı şehirleri keşfedecek ve değerli deneyimler kazanacak. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Bu kamplarda edindiğiniz bilgi ve tecrübeler hayatınız boyunca size rehberlik edecek. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenizi diliyorum” dedi.