Kamu İhale Kurumu, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nu yenileyerek dijital ihale süreçlerini hızlandırdı; rekabet, tasarruf ve şeffaflık artıyor.

EKAP ile kamu alımlarında dijital devrim

Kamu İhale Kurumu (KİK), 2010 yılında devreye aldığı Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürütülen işlemleri modern teknolojiyle güncelleyerek dijital alım süreçlerini hızlandırdı.

Platform, ihale ilanları ve dokümanlarının akıllı uygulamalarla hazırlanmasını, tekliflerin elektronik olarak verilmesini ve değerlendirilmesini sağlıyor. Böylece kamu alımlarının mevzuata uygun yürütülmesi kolaylaşırken, sonuçlar açık veri anlayışıyla kamuoyuna duyuruluyor. Vatandaşlar, tüm işlemleri güvenli elektronik imza ile takip edebiliyor, denetim ve izlenebilirlik güçleniyor.

Rekabet ve tasarruf arttı

EKAP’ta 55 binden fazla kamu kurumu ve 300 bin firma kayıtlı bulunuyor. Kullanıcı sayısı 1,5 milyona yaklaşırken, platform aracılığıyla 100 bini aşkın ihale ve 1,5 milyondan fazla doğrudan temine elektronik teklif verilebiliyor.

Bu sayede, kamu alımlarına katılım ve rekabet artıyor, kaynaklar daha uygun koşullarda kullanılıyor. Ayrıca, ilan, ihale dokümanı, tebligat ve teminat işlemlerinde kağıt kullanımının azalması ve işlem sürelerinin kısalmasıyla ciddi tasarruf sağlanıyor.

EKAP her türlü satın alma hizmeti sunacak

KİK, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planı kapsamında platformu yeni nesil yazılım altyapısı ve güncel teknolojilerle yeniliyor. Yapay zekâ, büyük veri ve blokzincir desteği ile dijital kamu alımları sistemi modern bir yapıya kavuşuyor.

Yeni dönemde sözleşme işlemlerinin de elektronik ortama taşınması sağlanırken, EKAP merkezi bir platform olarak her türlü ihale ve satın alma sürecinde hizmet sunmaya başladı.

“Uluslararası normlarla uyumlu hizmet”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihale mevzuatının uluslararası standartlara uygun şekilde dijitalleştirildiğini belirterek, şunları söyledi: