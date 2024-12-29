Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank, çalışanlarına yönelik önemli bir ücret artışı kararı aldı. Temmuz ayında maaşlara yapılan yüzde 17’lik artışın ardından, 2025 yılı itibarıyla maaşlara yüzde 30 daha zam yapılacak. Böylece iki banka çalışanlarının toplam yıllık zam oranı yüzde 47’ye ulaşacak.

Yeni zam kararıyla detaylar netleşti

Temmuz 2024 Artışı: Çalışan maaşlarına yüzde 17 oranında zam yapılmıştı.

Çalışan maaşlarına yüzde 17 oranında zam yapılmıştı. 2025 Ocak Zammı: Ek olarak yüzde 30’luk yeni bir artış devreye girecek.

Ek olarak yüzde 30’luk yeni bir artış devreye girecek. Toplam Artış: Yıl bazında toplam zam oranı yüzde 47’ye yükselecek.

Bu karar, kamu bankası çalışanlarına Toplu İş Sözleşmesi kapsamında sağlanan iyileştirmelerle birlikte hayata geçirildi. Ayrıca, ücret artışlarının 2025 ve 2026 yıllarında yıllık enflasyon oranı + enflasyonun yüzde 10’u şeklinde uygulanması kararlaştırıldı.

Özel bankalarda huzursuzluk: Artış yüzde 22.5’te kaldı

Kamu bankalarındaki yüzde 47’ye varan yıllık artış oranı, özel bankalarda çalışanlar arasında memnuniyetsizliğe neden oldu. Türkiye’nin büyük özel bankalarından Garanti BBVA, çalışan maaşlarına 1 Ocak 2025 itibarıyla yalnızca yüzde 22.5 oranında zam yapacağını duyurdu. Kamu ve özel bankalardaki bu fark, sektörde huzursuzluk yarattı.