Kamu işçilerine yönelik ek ödeme tarihleri, Cumhurbaşkanı kararı ile netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılı ilave ödemeleri iki taksitte yatırılacak.

Ödeme takvimi belirlendi

İlk taksit, 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak. İkinci taksit ise 24 Mart 2025 tarihinde ödenecek. Maden işletmelerinde yer altında çalışan işçilere ise 2025 yılına ait ek ödemenin tamamı 23 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.

Ek ödemeler, devlet ve bağlı kuruluşlarda görev yapan işçileri kapsıyor. Maden işletmelerinde çalışan işçilerin ödeme takvimi ise diğer çalışanlardan farklı olarak yıl sonuna göre düzenlendi.