Kamu işçilerine 2024 yılında verilecek ek ödemenin tarihleri belli oldu. İlk ödeme 14 Haziran'da, ikinci ödeme ise 13 Aralık'ta yapılacak.

6772 sayılı Kanun kapsamında çalışan kamu işçilerine yönelik ilave tediye tarihleri, Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, devlet ve bağlı kuruluşlarda görev yapan işçilere verilecek ek ödemenin ilk yarısı 14 Haziran'da, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta hesaplara yatacak.

Kamu işçileri için bu ek ödemeler, yıl içerisinde önemli bir destek sağlayacak. Ödeme tarihleri açıklandı, işçiler bu tarihlerde ek ücretlerini alacaklar.