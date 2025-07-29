2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında, 600 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümetin yeni teklifi belli oldu. TÜHİS, ilk altı ay için yüzde 24 zam önerdi. Görüşmeler, işçi kesimiyle müzakere halinde devam ediyor.



600 Bin Kamu İşçisini Kapsıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, süreçte hükümeti temsilen Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi sendikaları arasında önemli bir gelişme yaşandı.

Dört Dönem İçin Zam Teklifi Sunuldu

Görüşmelerde sunulan yeni teklife göre:

İlk altı ay için: %24

İkinci altı ay için: %11

Üçüncü altı ay için: %10

Dördüncü altı ay için: %6

Bu oranlar, önceki tekliflere göre artırılmış haliyle kamuoyuna sunuldu. İlk tekliflerde sırasıyla %17, %10, %7 ve %5 olarak belirlenen zam oranları, işçi sendikalarının tepkisi sonrası yeniden değerlendirildi.

Enflasyon Farkı Yansıtılacak

Yeni teklifte yer alan önemli bir maddeye göre, altı aylık dönemlerde gerçekleşecek enflasyon oranları teklif edilen zammı aşarsa, aradaki fark bir sonraki dönemin ücret artışına eklenecek.

Hangi Sektörleri Kapsıyor?

Söz konusu protokol;

Kara yolları

Demir yolları

Elektrik üretim santralleri

Bakanlıklar

Üniversiteler

Kamu hastaneleri

gibi birçok kritik alandaki çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.