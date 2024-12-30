Kamu personeli olmak isteyenlere fırsat! İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında görev yapmak üzere 95 İl Planlama Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Genel İdare Hizmetleri Sınıfına bağlı 95 İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosu için Ankara’da 14-22 Nisan 2025 tarihleri arasında giriş (sözlü) sınavı gerçekleştirilecek.

Kadro dağılımı ve başvuru şartları

Başvurular, Ek -1 sayılı tabloda belirtilen il ve fakülte-bölüm bazlı dağılıma uygun olarak yapılacak. Kadro detayları ve başvuru şartları, İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden erişilebilen kılavuzda yer alıyor.

Sözlü sınava katılım şartları

Adayların, ilgili bölümlerden mezun olması ve bakanlık tarafından belirlenen diğer şartları sağlaması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen 95 İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosu, farklı iller, fakülteler ve bölümler bazında dağıtılmıştır. Adaylar, kendi bölümleri ve tercih ettikleri il için açılan kontenjanlara başvurabilecek.

Adaylarda aranan başvuru şartları

657 Sayılı kanuna uygunluk

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Eğitim şartı

Bakanlık tarafından belirlenen bölümlerden mezun olmak veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki bir öğrenim kurumundan mezun olmak. Yaş şartı

Adaylar, sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmalı. (01.01.1990 ve sonrasında doğmuş olmak.) KPSS puanı şartı

2023 veya 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nda, ilan edilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak gerekiyor. Sıralama kriteri

KPSS puanına göre, tercih edilen il/fakülte-bölüm ve puan türü dikkate alınarak ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da sınava alınır.)

Sınav detayları

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, 14-22 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara’da yapılacak sözlü sınava katılabilecek.

Başvuru tarihleri ve şekli

Başvurular 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden, “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla yapabilecekler.

Başvuru adımları ve gereklilikler

e-Devlet şifresi zorunluluğu:

Adayların www.turkiye.gov.tr hesaplarına erişim sağlamaları gerekiyor. e-Devlet şifresi, PTT Merkez Müdürlüklerinden alınabilir. Belgelerin Doğrulanması ve Güncellenmesi: Kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenecek. Eksik veya hatalı bilgileri olan adayların ilgili kurumlarla iletişime geçerek düzeltmeleri zorunludur.

otomatik olarak sisteme yüklenecek. Eksik veya hatalı bilgileri olan adayların ilgili kurumlarla iletişime geçerek düzeltmeleri zorunludur. Mezuniyet bilgileri, YÖKSİS üzerinden otomatik gelecek. Bilgilerinde hata olan adaylar üniversiteleri ile görüşerek bilgilerini güncellemelidir. Denklik Belgeleri:

Yurt içi veya yurt dışındaki okullardan mezun olup denkliği bulunan adaylar, denklik belgelerini sisteme pdf veya jpeg formatında yüklemelidir. Askerlik Bilgileri:

Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelecektir. Hatalı bilgi durumunda, güncel belgelerin manuel olarak sisteme yüklenmesi gereklidir. Fotoğraf Yükleme:

Fotoğrafı otomatik gelmeyen adaylar, İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği standartlara uygun fotoğraflarını sisteme yüklemelidir. Başvurunun Tamamlanması:

Başvurularını tamamlayan adaylar, “Başvurumu Tamamla” butonuna basmalıdır. Bu işlem yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Tercihler:

Adaylar en fazla 3 il/fakülte-bölüm tercihi yapabilir. Tercihler, fakülte-bölüm bazında birden fazla il ya da il bazında farklı fakülte-bölümleri içerebilir.

21 Mart 2025 saat 16.00’dan sonra başvuru sistemi kapanacak. Bu tarihten sonra herhangi bir işlem yapılamayacak.

Bu tarihten sonra herhangi bir işlem yapılamayacak. Başvuru sırasında yapılan hatalardan tamamen adaylar sorumludur. Eksik veya hatalı başvuru belgeleri ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurusunu iptal eden adaylar, başvurularını tekrar düzenleyebilir ancak bu işlemi son başvuru tarihinden önce tamamlamalıdır.

Başvuru ve İl/Fakülte-Bölüm Tercihi

Adaylar, kadro unvanı için en fazla 3 tercih yapabilir.

yapabilir. Tercih işlemi sırasında “Talep Edilen Unvan” ve “Talep Edilen Yer” açılır listelerinden seçim yapılmalı ve her seçim için “Ekle” butonuna basılmalıdır. Aksi takdirde tercihler kaydedilmeyecek.

Başvuruların değerlendirilmesi, adayların KPSS puan türü/puanı, bölüm ve il tercih sıralamasına göre yapılacaktır. İlan edilen her il/fakülte-bölüm için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 4 katı kadar aday belirlenecektir.

Başvuruların değerlendirilmesi

Başvurular, modüle yüklenen belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Eksik veya hatalı belgeler başvurunun geçersiz sayılmasına yol açacaktır.

Son sıradaki adayla aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınacaktır.

Adaylara duyuru

Adaylar, başvuru durumlarını ve sınav sürecine ait bilgileri e-Devlet üzerinden, “Başvurularım” sekmesi aracılığıyla takip edebilir.

aracılığıyla takip edebilir. Sınav sonuçlarıyla ilgili yazılı bildirim yapılmayacaktır. Tüm süreçler e-Devlet üzerinden duyurulacaktır.

Duyuruları takip etmemekten kaynaklanan hak kayıplarından adaylar sorumlu olacaktır.

Giriş (Sözlü) Sınavı Detayları

Sınav, alan bilgisi, genel kültür ve İçişleri Bakanlığı’nın görev alanına giren temel konulardan oluşacaktır.

Değerlendirme kriterleri: Bilgi düzeyi: 50 puan Kavrayış ve ifade yeteneği: 10 puan Liyakat ve temsil kabiliyeti: 10 puan Özgüven ve ikna kabiliyeti: 10 puan Genel yetenek ve genel kültür: 10 puan Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık: 10 puan

Adaylar sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde olmalı ve geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmalıdır. Kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

İtiraz Süreci

Değerlendirme sonuçlarına itirazlar: Başvurunun reddedildiğine ilişkin SMS bilgilendirmesinden itibaren 2 iş günü içinde , ilgili sınav komisyonuna yazılı olarak yapılabilir. İtirazların belgelendirilmesi zorunludur.

Sözlü sınav puanlarına itirazlar: Sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü içinde yapılabilir.

İtirazlar, sadece belirlenen tarih ve saat aralığında kabul edilecektir. Bu tarihlerin dışında yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gereklidir.

alınması gereklidir. Puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Yedek Aday Belirlenmesi ve Atamaları

Her il/fakülte-bölüm için ilan edilen kadro sayısına göre asıl ve yedek adaylar belirlenecektir.

Yedek aday sayısı, kadro sayısının en fazla yarısı kadar olabilir. Kadro sayısının tek sayı olması durumunda, yarısı yukarı yuvarlanarak belirlenir.

H) ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER

Giriş (sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların;

1- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği)

2- Aday tarafından imzalanmış İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.)

3- KPSS sonuç belgesi

4- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip doldurularak imzalanacak "Mal Bildirim Formu", "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu" ve "Devlet Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu"nu Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

5- Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

I) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler giriş (sözlü) sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar giriş (sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.