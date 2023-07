ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu kurumlarına 'tasarruf' genelgesi gönderdi. Bakan Şimşek, "Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz" dedi.

Bakan Şimşek imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede, 30 Haziran 2021 tarihli kamu harcamalarında tasarruf sağlanması ve bürokratik işlemlerin azaltılmasını içeren 'Tasarruf Tedbirleri' konulu 7 sayfalık Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hatırlatıldı. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde; kamu kaynaklarının amacına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve mecburiyet olduğu vurgulanmıştı. Bu anlayışla; kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için şu tedbirlerin alınması istendi:

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarınca taşıt edinimleri ihtiyaç analizlerine dayandırılacak, acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Mevcut taşıtlar da ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları toplam taşıt sayısının kademeli olarak azaltılmasına ilişkin tedbirleri alacak, bu kapsamda 2020 yılındaki taşıt sayılarını 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak.

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, personel giderleri, enerji ve su alımları, personel serisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlar kalemlerinde de alınması gereken tedbirler tek tek sıralandı. Genelgenin uygulanması ile ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken tedbirlerin alınması, her kademedeki yöneticinin tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacağı belirtildi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN YENİ GENELGE

Bakan Şimşek imzalı gönderilen genelgede, 'maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulamak', 'kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak, bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak' şeklindeki görev ve yetkilerin, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığına verildiği anımsatıldı.

Genelgede, deprem kaynaklı maliyetler haricindeki harcamaların gözden geçirilmesi, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesine yönelik gerekli adımların atılması ve tasarruf takibinin tavizsiz sağlanması istendi. Genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirmeleri istendi.

Ayrıca kamu kurumlarının, temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda genelgede belirlenen kurallara uymakla yükümlü olduğu kaydedildi. İdarelerin, genelgenin düzenlediği konularda bünyelerinde gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerle elde ettikleri tasarrufları, izleyen dönemde tasarruf imkanı olan alanları bakanlıklar ve diğer idareler aracılığıyla 28 Temmuz'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına resmi yazıyla bildirmeleri istendi.

Bakan Şimşek, kamu kurum ve kuruluşlara gönderdiği genelgeyi Twitter hesabından paylaşarak, "Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz" dedi. (DHA)

