Kamu mühendisleri maaş düzenlemesi talep ediyor: "Maaşlarımız yoksulluk sınırının altında"

Mühendis Tek Sen Enerji Sendikası temsilcileri, kamuda çalışan mühendis, mimar ve teknik personelin maaşlarının diğer eşdeğer meslek gruplarına kıyasla geride kaldığını ifade ederek, düzenleme çağrısında bulundu.

"Maaşlarımız yoksulluk sınırının altında"

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Murat Şahindokuyucu, kamuda çalışan mühendislerin maaşlarının 2022’den itibaren diğer meslek gruplarının gerisinde kaldığını belirtti. Şahindokuyucu, "2025 yılının ilk yarısında yapılacak yüzde 11,54’lük zam sonrası dahi maaşlarımız yoksulluk sınırının altında kalacak. 58 bin lira olan mevcut maaşların, en az 105 bin liraya çıkarılmasını talep ediyoruz” dedi.

Mühendislerden 4 maddelik maaş düzenlemesi çağrısı

Mühendisler, taleplerini şu şekilde sıraladı:

Ek ödeme oranlarının 50 puan artırılması,

Teknik çalışma ödemesine ilişkin kanuni düzenleme,

Maaşların 105 bin liranın üzerine çıkarılması,

Geçmiş hak kayıplarının giderilmesi.

"Kamu mühendislik mimarlık meslek kanunu şart"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda görevli Makina Yüksek Mühendisi Tekin Bardakcı ise, modern bir kamu mühendislik mimarlık meslek kanununa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bardakcı, “Hangi proje, denetim ve mevzuatın hangi kıdeme sahip mühendisin sorumluluğunda olacağını belirleyecek yasal bir düzenleme elzemdir” ifadelerini kullandı.

Kamu mühendisleri, mesleki motivasyonun artırılması ve adil haklar için tüm yetkililere çözüm çağrısında bulunurken, sendikalaşmayı da güçlendirmeyi hedefliyor.