Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına refah payı eklenmesi gerektiğini açıkladı. Enflasyon farkının sadece kayıpları telafi ettiğini ve gerçek bir alım gücü artışı sağlamadığını belirten Kahveci, bu sorunun çözülmesi için kalıcı bir refah payı uygulanmasını talep etti.

Enflasyon ve maaş artışı ile ilgili veriler

Aralık 2024 enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, yılsonu enflasyonu yüzde 44,38 olarak kaydedildi. Aynı dönemde, memurlar için yapılan maaş artışı ise yüzde 11,54 oldu. Bu artışın yüzde 6’sı toplu sözleşme zammı, yüzde 5,54’ü ise enflasyon farkından oluşuyor.

Sendikalar ve çalışanlar tepkili

Milyonlarca çalışan, yapılan maaş artışlarının, yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirtiyor. Çalışanların maaşlarına ek olarak refah payı verilmesi gerektiğini savunan sendikalar da bu talebe destek veriyor. Kahveci, geçmiş yıllarda yapılan uygulamaların yeterli olmadığını ifade etti.

Vergi dilimi sorunu ve çözüm teklifleri

Kahveci, çalışanların gelir vergisi dilimlerinde yaşanan sorunlara da dikkat çekti. Ocak ayında yapılan zamların, nisan ayında gelir vergisi diliminin yüzde 20'ye yükselmesiyle büyük ölçüde eridiğini belirtti. Vergi oranlarının yüzde 15’te sabitlenmesi gerektiğini savunan Kahveci, bu düzenlemenin tüm çalışanlar için önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısından randevu talebi

Önder Kahveci, bu taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a iletmek üzere randevu talep ettiklerini açıkladı.