24 Aralık Salı günü Bornova Tapu Müdürlüğü'nde meydana gelen olayda, bir vatandaşın kamu çalışanlarına yönelik fiziki saldırısı tepkiyle karşılandı. Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi Recep Çakmak ve beraberindeki heyet, saldırıya uğrayan çalışanlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, saldırıyı kınayan bir basın açıklaması yaptı.

Kamu çalışanlarına yönelik saldırıya tepkiler

Bornova Tapu Müdürlüğü'nde yaşanan saldırının ardından, Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi Recep Çakmak, Türk İmar-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Uluyüz, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay, Türk İmar-Sen İzmir Şube Başkanı Süleyman Zafer Karahan ve Türk Büro-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cumhur Çil'den oluşan heyet, müdürlük önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Kamu çalışanlarına saldırılar kabul edilemez"

Basın açıklamasında konuşan Recep Çakmak, kamu çalışanlarının devletin verdiği vazifeyi büyük bir fedakarlıkla vatandaşlara ulaştırmak için gayret gösterdiklerini belirterek, bu çabaların karşılığında fiziki saldırıya maruz kalmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Çakmak, kamu çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasını ve bu düzenlemelerde affedici hükümlerin yer almamasını talep etti.

Yasal düzenleme çağrısı

Türk İmar-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Uluyüz ve İzmir Şube Başkanı Süleyman Zafer Karahan da yaptıkları açıklamalarda, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ve tapu çalışanlarının yanında yer aldıklarını ifade ettiler.

Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliği, kamu çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çağrıda bulunarak, caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Kamu kurumlarında çalışan personelin güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların tekrarının önlenmesi amacıyla, güvenlik önlemlerinin artırılması ve çalışanların maruz kaldığı şiddet olaylarına karşı daha etkin tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.