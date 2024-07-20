Bangladeş'te üniversite öğrencilerinin devlet işlerine getirilen kota sistemine karşı başlattığı protestolar, ülke çapında büyük bir hareketlenmeye dönüştü. Son günlerde yaşanan şiddet olayları, ülkenin geleceği hakkında ciddi endişeler doğuruyor.

Kota sistemine karşı tepkiler

Bangladeş'te kamu sektöründeki işlerin üçte birinin, 1971'de Pakistan'dan bağımsızlık için verilen savaşta 'gazi' olanların akrabalarına ayrılması, öğrenciler arasında büyük tepkiye neden oldu. Öğrenciler, bu sistemin ayrımcı olduğunu savunarak, liyakat esasına göre personel alımı talep ediyor.

Barışçıl başlayan protestolar ülke çapında huzursuzluğa dönüştü

Üniversite kampüslerinde barışçıl olarak başlayan protestolar, polisin barışçıl göstericilere karşı acımasız güç kullandığı iddialarıyla ülke genelinde yaygın bir öfkeye dönüştü. Geçtiğimiz Pazartesi gününden bu yana yaşanan çatışmalarda en az 25 kişi öldü, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100'ü geçti.

Hükümetin iddialara yanıtı

Hükümet, polisin aşırı güç kullandığı iddialarını reddediyor ve protestoları 'provokatif' olarak nitelendiriyor. Adalet Bakanı Anisul Huq, öğrenci protestocularla iletişim kurmaya çalıştıklarını ve makul argümanları dinlemeye hazır olduklarını belirtti.

Yolsuzluk iddiaları ve toplumsal öfke

Bangladeş'te sosyal medyada ve basında, eski genelkurmay başkanı, eski polis şefi ve diğer üst düzey yetkililere yönelik yolsuzluk iddiaları yer aldı. Bu iddialar, ülkede artan hayat pahalılığıyla mücadele eden sıradan insanlar arasında büyük bir öfke yaratıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Güney Asya direktörü Meenakshi Ganguly, son 15 yılda demokratik faaliyet alanının daraldığını belirtti.

İşsizlik Sorunu protestoları artırıyor

Bangladeş, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmasına rağmen, ekonomik büyüme üniversite mezunları için yeterli istihdam yaratmıyor. Tahminlere göre yaklaşık 18 milyon genç Bangladeşli iş arıyor. Özellikle üniversite mezunları arasında işsizlik oranları oldukça yüksek.

İnternet kesintileri başladı

Hükümet, protestoların yayılmasını engellemek için benzeri görülmemiş çapta internet kesintileri ve telefon hizmetleri sınırlamaları uyguladı. Bu durum, hükümete olan güveni daha da sarstı ve protestoların şiddetini artırdı.

Gelecekte ne olacak?

Protestolar, Başbakan Şeyh Hasina'nın 15 yıllık iktidarı altında karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olarak görülüyor. Hükümetin, halkın artan öfkesini nasıl yöneteceği ve protestolara nasıl yanıt vereceği, ülkenin geleceği için belirleyici olacak.