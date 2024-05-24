Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin bir bölümünün, personel servis hizmetinin sonlandırılmasına yol açacak kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a dava açtı. Sendika yetkilileri, genelgenin Anayasa'ya, uluslararası sözleşmelere, kanunlara ve toplu sözleşme hakkına aykırı olduğunu iddia etti.

Toplu sözleşme hakkının ihlali

Memur-Sen, dava başvurusunda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarının uygulanmasında idarenin sözleşme hükümlerine bağlı kalması gerektiğini vurgulayarak, bu kararların uluslararası sözleşmeler ve Anayasa tarafından güvence altına alınan toplu sözleşme hakkını ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca, sendika haklarına ve toplu pazarlık haklarına dayanılarak imzalanan toplu sözleşmelere müdahale edilemeyeceğini ve bu hakların korunması gerektiğini savundu.

Hukuki ve idari gerekçeler

Dilekçede, ILO'nun 87, 98 ve 151 sayılı Sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa'nın ilgili maddeleri ile kamu görevlilerinin sendika hakkı ve toplu sözleşme hakkına üstünlük tanınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, 4688 sayılı Kanun'da öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde imzalanan toplu sözleşmelere müdahale edilemeyeceği ve bu sözleşmelerin hukuki bir bağlayıcılığı olduğu ifade edildi.

İptal istemi

Memur-Sen'in Danıştay'a sunduğu dilekçede, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde yer alan servis hizmetine ilişkin alınan kararların ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.