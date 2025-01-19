Kamuda Tasarruf Ve Verimlilik Paketi 1200 Kamu Aracı Satışa Sunuldu!

Kamuda tasarruf önlemleri kapsamında, ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış yaklaşık 1200 araç satışa çıkarıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), bu araçları açık artırma yöntemiyle satışa sunarak kamu bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor. Satışlar, "www.eihale.gov.tr" üzerinden elektronik ihale sistemiyle gerçekleştirilecek.

180 bin liradan başlayan fiyatlarla araç satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 180 bin liradan başlayan fiyatlarla kamuda ihtiyaç fazlası olan araçları satışa çıkardı. Araçlar, açık artırma yöntemiyle satılacak ve fiyatlar, tekliflere göre belirlenecek.

Elektronik ihale sistemiyle hızlı ve şeffaf satış

Satış süreci, Ticaret Bakanlığı'nın gümrükte kalan araç satışında kullandığı "www.eihale.gov.tr" internet sitesi üzerinden yürütülecek. Elektronik ihale sistemi ile işlem, hızlı ve şeffaf bir şekilde tamamlanacak.

Kamu bütçesine katkı sağlanacak

ÖİB, bu satışlarla kamu araçlarının kısa sürede elden çıkarılmasını, envanterin düzenlenmesini ve elde edilecek gelirle kamu bütçesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

İhaleye katılım şartları neler?

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, "www.eihale.gov.tr" sitesine üye olmaları ve ilanları düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. Ayrıca, katılımcıların nakit teminat yatırması şartı bulunuyor. En yüksek teklif sonrası ihale sonuçlanacak ve araçlar alıcılara teslim edilecek.

Satışa sunulan araçlar, ilgili kamu kurumları tarafından muhafaza edilecek ve alıcılara gösterilecektir. İhaleyi kazananlar, araçlarını teslim alabilecek ve tescil işlemleri ilgili kurumlar tarafından yapılacaktır.

İlk ihaleler başladı, yoğun ilgi bekleniyor

ÖİB’ye çeşitli kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda satışa çıkarılan 1200 araç için ilk ihaleler başladı. İlk aşamada 11 araç için son teklif tarihi 20 Ocak olarak belirlendi. Haftalık olarak 80-100 araç için ihaleler yapılması planlanıyor.