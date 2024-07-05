Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, sendikalı kamu görevlisi sayısı geçen yıla göre 120 bin 686 kişi artarak 2 milyon 251 bin 330'a yükseldi. Resmi Gazete'de de yayımlanan tebliğe göre Memur-Sen 1 milyon 78 bin 802 kişi ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin Temmuz ayı istatistikleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre sendikalı kamu görevlisi sayısı geçen yıla göre 120 bin 686 kişi artarak 2 milyon 251 bin 330'a yükseldi.

Bakanlığın istatisiki verilerine göre 2 milyon 994 bin 550 memurdan yüzde 74,18'ine tekabül eden 2 milyon 251 bin 330'unun memur sendikalarına üyeliği bulunurken, Memur-Sen'in 1 milyon 78 bin 802 üye ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu belirlendi.

Memur-Sen'i sırasıyla 569 bin 546 üyeyle Türkiye Kamu-Sen, 176 bin 866 üye ile Birleşik Kamu-İş ve 168 bin 467 üye ile KESK takip etti.

Söz konusu üye sayılarına ilişkin tebliğe ulaşmak için tıklayabilirsiniz