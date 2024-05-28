Kaza, Bolvadin-Çobanlar karayolunda saat 10.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, 03 BT 572 plakalı kamyoneti kullanan 22 yaşındaki İ.O., direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen 58 EF 591 plakalı kamyonun sürücüsü 26 yaşındaki M.K.O. ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.

Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kamyonette sıkışan İ.O.'yu itfaiyenin yoğun çabaları sonucu kurtardı. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Hasar gören araçlar, kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.