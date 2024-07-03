Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir can kaybına neden oldu. Köseli Mahallesi’nde akşam saatlerinde Ercan Şen (50) yönetimindeki 21 TM 031 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 AFG 744 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Olay yerinde büyük panik

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çabasıyla araçtan çıkarıldı ve ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Ercan Şen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şen’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

İbrahim G.’nin durumu iyi

Kazadan yaralı olarak kurtulan İbrahim G. (76) ise hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.