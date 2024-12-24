Gaziantep'te meydana gelen feci kazada, kamyonet sürücüsü tıra arkadan çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza detayları

Kaza, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Yalnızbağ Mahallesi Havalimanı Bulvarı'nda meydana geldi. 23 yaşındaki Serdar Akdeniz, yönetimindeki 27 ET 552 plakalı kamyonetle, önünde seyir halindeki Servet O. idaresindeki 27 AJL 1985 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, kamyonet sürücüsünü araçtan çıkarırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Serdar Akdeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik görüntülerinde, kamyonetin tıra hızla çarptığı anlar ve çarpmanın etkisiyle yaşananlar saniye saniye kaydedildi.