Isparta-Eğirdir Karayolu’nda meydana gelen kazada, kamyonetin çarptığı otomobil sürücüsü ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde müdahale

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Isparta-Eğirdir Karayolu’nun 5. kilometresi Akkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Furkan A. yönetimindeki 32 ACY 756 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Ali Ünlüsoy yönetimindeki 32 E 2022 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ali Ünlüsoy, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Hastaneden acı haber

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Ünlüsoy, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ali Ünlüsoy, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma Başlatıldı

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Furkan A., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.