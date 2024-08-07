İzmir'de Yeşildere Caddesi'nde meydana gelen olayda, kamyonetin ani fren yapması sonucu kasadan düşen atın bacakları kırıldı. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bayraklı’dan Gaziemir yönüne doğru ilerleyen, plakası belirlenemeyen bir kamyonette gerçekleşti.

Yaralı atın durumu

Kamyonet sürücüsü, atı olay yerinde bırakıp kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, bacakları kırılan atın durumunu fark ederek hemen ilk müdahaleyi yaptı ve yardım çağrısında bulundu. Uzun bir bekleyişin ardından, Türkiye Jokey Kulübü’ne (TJK) ait taşıma aracı ile at, TJK İzmir Şirinyer Hipodromu At Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

Sahipliği araştırılıyor

Yük taşımada kullanıldığı tahmin edilen atın sahibinin kim olduğu ise henüz belirlenmiş değil. Yetkililer, olayın detaylarını araştırarak, sorumluluğu bulunan kişiyi tespit etmeye çalışıyor.

Kamyonet sürücüsünün atı yaralı bir şekilde bırakıp kaçması, olaya dair ciddi bir sorumsuzluk ve ihmal olduğunu ortaya koyuyor. Atın tedavi süreci ve olayın gelişmeleri ise yakından takip ediliyor.