Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 29 Temmuz Pazartesi günü kan bağışı kampanyası düzenlenecek. Saat 11.00 ile 18.00 arasında Kızılay'ın kan bağışı aracı Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlardan kan toplayacak. Kaymakamlık, bu önemli etkinlik için vatandaşları destek vermeye çağırdı.

Kan bağışında bulunmak isteyenler, Kızılay yetkililerinden kan bağışı süreci hakkında bilgi alacak ve sorularını yöneltebilecek. Ayrıca, kan bağışının sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgilendirme yapılacak. Kan bağışında bulunacak kişilere kan testi yapılacak ve bağışa uygun olup olmadıkları kontrol edilecek.

Vatandaşların Dikkatine

Karacasu Kaymakamlığı, kan bağışında bulunacak vatandaşlardan tok karnına gelmelerini ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmalarını rica etti. Kampanya, kan ihtiyacını karşılamak ve hayati önem taşıyan kan bağışlarını teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın tok karnına gelmeleri ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kan bağış kampanyasına tüm halkımız davetlidir" denildi. Kampanyanın, kan ihtiyacını karşılamada büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı.