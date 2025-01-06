Kan Çiçekleri izleyicisine veda etti

Başrollerinde Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel’in yer aldığı günlük dizi Kan Çiçekleri, 17 Ocak’ta yayınlanacak 434. bölümüyle final yaptı. 3 sezon boyunca büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizi, duygusal bir set günüyle ekranlara veda etti.

Yağmur Yüksel’in duygusal vedası

Dizinin başrol oyuncusu Yağmur Yüksel, son set gününde duygularına hakim olamadı. Set ekibi tarafından kaydedilen görüntülerde, Nilüfer’in İnkar Etme şarkısı eşliğinde gözyaşlarına boğulan Yüksel’in vedası, izleyenleri de duygulandırdı.

“Bizi Unutma” Mesajı

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yüksel, şu sözlerle teşekkür etti:

"BİZİ UNUTMA 🤍 Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sizlerle çalışmak çok keyifliydi."

Hayranlar, bu paylaşımı yoğun bir destek mesajıyla karşıladı.

Bir fenomen dizinin ardından

Ömer Baykul ve Halil İbrahim Ünal’ın yönetmenliğini üstlendiği Kan Çiçekleri, üç sezon boyunca izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Dizinin finali, hayranları kadar oyuncular için de duygu yüklü anlar yaşattı.