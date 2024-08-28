Gaziantep'te, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, oyun oynarken çıkardığı gürültü nedeniyle mahallede manavlık yapan bir esnaf tarafından pompalı tüfekle vurularak acımasızca öldürüldü.

Olayın detayları

Gaziantep’in Güzelvadi Mahallesi’nde yaşanan korkunç olay, akşam saatlerinde meydana geldi. 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, arkadaşlarıyla oyun oynarken, mahallede manavlık yapan ismi henüz açıklanmayan bir esnaf, çocuğun çıkardığı sesten rahatsız oldu. Öfkelenen esnaf, iş yerinde bulunan pompalı tüfeği alarak küçük çocuğa ateş açtı. Emir Baki, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşunlarla yere yığıldı. Saldırgan manav, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.

Küçük Emir tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Olayı gören mahalle sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı ve onu hızla özel bir hastaneye sevk etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen küçük Emir, kurtarılamadı.

Zanlı aranıyor

Polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.