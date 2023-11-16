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Olay, dün sabah saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Kırmataş Mahallesi’nde meydana geldi. Mecit Kaydaş ve yeğeni Kerem Kaydaş sabah saatlerinde kendi arazilerinde çalışırken Salim Kaydaş, yanlarına geldi. Burada taraflar arasında tartışma başladı. Salim Kaydaş, yanında getirdiği tabancayla Mecit ve Kerem Kaydaş’a ateş etti. Olayda dayı, yeğen kanlar içerisinde yere yığılırken, bölgedeki köylülerin ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından, Hazro ve Kocaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hazro Devlet Hastanesi'ne götürülen Mecit Kaydaş burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kerem Kaydaş'ın ise tedavisi sürüyor. Jandarma, olayın şüphelisi Salim Kaydaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.



AVA GİDERKEN DE KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ



Saldırıda hayatını kaybeden Mecit Kaydaş’ın cenazesi dün akşam saatlerinde otopsi için Adli Tıp Kurumu’na ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından Manisa’ya götürüldü. Jandarmanın yaptığı çalışmada olayda hayatını kaybeden Mecit Kaydaş'ın kardeşi Nurettin Kaydaş, 20 yıl önce ava giderken amcasının oğlu olan Salim Kaydaş,. tarafından iddiaya göre, kazayla öldürüldü. Nurettin Kaydaş'ın ölmesinin ardından Salim Kaydaş’ın babası kan parası olarak Mecit Kaydaş’a arazilerinin bir kısmını verdi. Olaydan sonra Salim Kaydaş, cezaevine girdi. Mecit Kaydaş ailesi, kardeşi Nurettin’in eşi ve kız çocuğuyla Manisa’ya taşındı. Kaydaş ailesi her yıl hasat dönemi ve ekim zamanında kendisine verilen araziyi sürdü. Cezaevinden çıkan Salim Kaydaş'ın babasının vefat etmesinden sonra 3 yıldır kan parası olarak verilen araziyi geri istediği, Mecit Kaydaş'ın bunu kabul etmediği öğrenildi.