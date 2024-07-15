Belen, "Bazı insanlarda hayat kurtarıcı olabilirken bazılarında hayat karartıcı olabilir. Şu sıralar en sık rastladığımız sorun gereksiz kullanım. Son dönemde ilginç bir durum da var; saç ekimi sonrası kalp krizleri görüyoruz. Kan sulandırıcı kullanımını kesmeyenler kanama riskiyle karşı karşıya kalırken, kesenler ise kalp krizi riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu uzun süren bir işlem olduğu için doktora danışmadan kesmek veya devam etmek hata olabilir. Maalesef acil anjiyo gerektiren durumlarla karşılaşıyoruz ve gençlerde sonuçlar daha ölümcül olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Editör: Mehrican Candemir