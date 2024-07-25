Kanada Merkez Bankası, enflasyonun tahminler doğrultusunda düşmeye devam etmesi halinde yeni faiz indirimleri yapılabileceğini açıkladı. Bu adım, bankanın yüksek enflasyonla mücadelesinde önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Faiz oranında ikinci düşüş

Kanada Merkez Bankası, politika faizini üst üste ikinci kez 25 baz puan indirerek yüzde 4.5'e çekti. Bu karar, bankanın enflasyonla mücadelede stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Kanada ekonomisi, yüksek enflasyonun etkilerini hafifletmek için son aylarda çeşitli ekonomik önlemler almaya devam ediyor.

Geçmişten günümüze faiz politikası

Banka, politika faizini neredeyse bir yıl boyunca, yirmi yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'te sabit tutmuştu. Ancak enflasyonun yavaşlama eğilimine girmesiyle birlikte faiz indirimlerine başladı. Bu indirimler, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve tüketici harcamalarını artırmak amacıyla yapılıyor.

Enflasyon beklentileri

Kanada Merkez Bankası, enflasyonun düşmeye devam etmesi halinde yeni faiz indirimleri yapabileceğini belirtti. Kanada'nın faiz politikası, küresel ekonomik trendleri de etkiliyor. Faiz indirimleri, Kanada Doları'nın değerini düşürerek ihracatı teşvik edebilir. Aynı zamanda, küresel yatırımcıların Kanada piyasalarına olan ilgisini artırabilir.