Kanada, son dönemde artan ticaret gerilimleri ve Çin'e karşı alınan önlemler kapsamında, Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 100 vergi getirmeyi planlıyor. Bu hamle, ABD ve Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı vergi artışlarından sonra geldi. Ayrıca, Çin yapımı çelik ve alüminyum ürünlerine de yüzde 25 oranında yeni bir gümrük vergisi uygulanması bekleniyor.

Kanada'nın vergi planları ve önemi

Reuters’in haberine göre, Kanada hükümeti, Çin menşeli elektrikli araçlar için yüzde 100 vergi ve çelik ile alüminyuma da yüzde 25 vergi getirmeyi planlıyor. Bu önlemler, Kanada'nın ticaret stratejisini ve Çin'le olan ekonomik ilişkilerini yeniden şekillendirebilir. Bloomberg’ün aktardığına göre, Başbakan Justin Trudeau'nun bu kararı yakında kabine toplantısında açıklaması bekleniyor.

ABD'nin politikaları ve Kanada'nın tepkisi

Kanada, büyük ölçüde ABD ile ticarete dayanan bir ekonomiye sahip. ABD'nin Çin'in elektrikli araçlarına, bataryalarına, güneş pillerine, çeliğine ve diğer ürünlerine karşı yüksek gümrük tarifeleri uygulama kararını yakından izliyor. Kanada'nın otomotiv sektörü, büyük ölçüde ABD'ye entegre olmuş durumda; geçen yıl 1,5 milyon hafif araç üretiminin büyük kısmı ABD'ye ihraç edildi.

Trudeau ve Maliye Bakanı Freeland'ın rolü

Başbakan Justin Trudeau'nun kabinesindeki Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Çin'in araç ihracatına karşı daha sert bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savunan önemli isimlerden biri. Freeland, ABD ile daha yakın bir ticaret müttefiki olmanın Kanada'nın ekonomik çıkarlarını koruma açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Kanada'nın bu yeni vergi planı, uluslararası ticarette önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor ve Çin ile ticaret ilişkilerinde daha fazla gerilim yaşanabileceğini gösteriyor. Bu gelişmeler, global otomotiv pazarında ve ticaret politikalarında büyük etkiler yaratabilir.