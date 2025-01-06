Kanada'da 2015 yılından bu yana Başbakanlık yapan Justin Trudeau, dokuz yılın ardından görevini bırakacağını açıkladı. Liberal Parti lideri olarak da görevde kalan Trudeau, yerine yeni lider seçilene kadar pozisyonunu sürdürecek. Ayrıca, Trudeau parlamentonun çalışmalarına 24 Mart’a kadar ara verileceğini duyurdu. İstifa kararı, partinin kamuoyu yoklamalarında aldığı düşük desteğin ardından geldi.

Justin Trudeau'nun istifasını duyurmasının ardından, Kanada'daki siyasi atmosferde büyük değişiklikler bekleniyor. Son yıllarda, Trudeau'nun Liberal Parti'ye olan desteğin giderek azaldığı kamuoyu yoklamalarına yansıdı. Bu durum, partinin geleceğiyle ilgili endişeleri artırdı ve bazı Liberal Parti vekillerinin istifa çağrılarına yol açtı.

Partinin yeniden yapılanması gerekecek

Trudeau'nun görevi bırakmasının ardından, Liberal Parti'nin önündeki en büyük soru, yeni liderin kim olacağı. Anketler, Trudeau'nun partisinin muhalefet partisi olan Muhafazakârlar karşısında zorlu bir seçim sürecine gireceğini gösteriyor. Bu nedenle, partinin yeni liderini belirlemesi kritik bir dönemeç olacak. Kanada'da genel seçimler, ekim ayında yapılması gereken bir süreç olarak zaman kısıtlaması getiriyor.

İstifa çağrısı ve parti içindeki tepkiler

Liberal Parti'nin 153 milletvekilinden 24'ü, 28 Ekim 2024 tarihine kadar Trudeau'nun istifa etmesi gerektiği yönünde bir çağrı yapmıştı. Bu, partinin seçimlerdeki başarısızlık endişelerinin bir yansımasıydı. Ancak, Trudeau istifa çağrılarına rağmen bir sonraki seçimde de yarışacağını belirtmişti.

Trump’ın yorumları ve Kanada-ABD ilişkileri

ABD eski Başkanı Donald Trump, 10 Aralık’ta sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu alaycı bir şekilde "Büyük Kanada Eyaletinin Valisi" olarak tanımlamıştı. Trump’ın bu paylaşımı, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerilimi gözler önüne serdi.

24 Mart'a kadar ara verilecek

Başbakan Trudeau'nun, istifasını açıklamasının ardından yaptığı bir diğer duyuru ise, Kanada parlamentosunun çalışmalarına 24 Mart’a kadar ara verileceği yönünde oldu. Bu durum, ülke politikasında önemli bir geçiş döneminin yaşanacağına işaret ediyor.