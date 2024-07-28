Kanadalı çift James Brett Clibbery ve Sarah Justine Packwood, güneş enerjisiyle çalışan yelkenlileriyle dünya turu yaparak sürdürülebilir seyahatin mümkün olduğunu kanıtlamak istiyordu. Ancak 10 Temmuz'da Kanada'nın Sable Adası'nda, ziyaretçiler 3 metre büyüklüğünde bir kurtarma botunda insana ait kalıntılar buldu.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi, cesetlerin James Brett Clibbery ve eşi Sarah Justine Packwood'a ait olabileceğini belirtti. Clibbery'nin oğlu James Clibbery, Facebook'ta yaptığı paylaşımda çiftin 11 Haziran'da Nova Scotia'daki Halifax Limanı'ndan Azor Adaları'na gitmek üzere yola çıktığını ve 18 Haziran'dan beri haber alınamadığını açıkladı.

Sable Adası, çiftin yola çıktığı Halifax Limanı'nın 290 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Bölgede 350'den fazla gemi enkazı bulunuyor. Çift, "The Green Odyssey" adlı yelkenlileriyle yaptıkları seyahatleri "Theros Adventures" adlı YouTube kanallarında paylaşıyordu. Clibbery, bir videoda Azorlar seyahati hakkında "Fosil yakıt kullanmadan, uçağa binmeden, karbondioksit olmaksızın uzun mesafeler kat edebileceğinizi kanıtı niteliğinde bir gezi olacak." demişti.

Çiftin 12 metre uzunluğundaki yelkenlisi elektrik ve güneş enerjisiyle çalışıyordu. DNA testi sonuçları bekleniyor.